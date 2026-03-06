Sicurezza stradale il punto del sindaco | Più illuminazione vicino alle scuole

Il sindaco di Rubiera ha annunciato che sono stati installati già diversi anni fa sistemi di illuminazione lungo l’attraversamento pedonale più frequentato dagli studenti diretti alla stazione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale vicino alle scuole. Ha inoltre ringraziato Forza Italia per alcuni suggerimenti ricevuti, senza specificare ulteriori dettagli sui progetti in corso.

RUBIERA "Ringrazio Forza Italia per gli interessanti suggerimenti. In realtà abbiamo installato già diversi anni fa un sistema della ditta indicata, Apl Smart, sull'attraversamento pedonale più utilizzato dagli studenti che si muovono in autonomia, quello che porta alla stazione". E' la risposta del sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro al dipartimento provinciale sicurezza di Forza Italia che aveva chiesto l'installazione del sistema Apl Smart agli attraversamenti pedonali, segnalando la mancanza di "adeguati sistemi di sicurezza stradale negli attraversamenti in prossimità dei plessi scolastici del comune di Rubiera". Cavallaro precisa che l'installazione è avvenuta dopo una prima sperimentazione in via Togliatti con attraversamenti dotati di lampeggianti a chiamata.