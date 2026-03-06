Sicurezza prodotti online | l’effetto del GPSR

La sicurezza dei prodotti venduti online è al centro delle nuove normative europee con l’introduzione del regolamento GPSR. Questo provvedimento mira a rafforzare le regole per le piattaforme di e-commerce e a garantire maggiore tutela ai consumatori. Le norme sono state adottate per rispondere alla crescita del commercio digitale e migliorare la trasparenza nelle transazioni online.

La sicurezza dei prodotti online è diventata una priorità normativa per l’Unione Europea, soprattutto alla luce della crescita costante del commercio digitale. Con l’entrata in piena applicazione del Regolamento (UE) 2023988 sulla sicurezza generale dei prodotti, il quadro delle responsabilità per chi vende beni online è stato ridefinito in modo profondo. Il regolamento, operativo dal dicembre 2024, introduce obblighi più chiari e stringenti per tutti gli operatori economici coinvolti nella filiera commerciale. Non si tratta soltanto di produttori e importatori, ma anche di distributori, servizi logistici e piattaforme digitali che facilitano la vendita dei prodotti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

