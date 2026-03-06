Sicurezza Insieme per Borgonovo | Situazione preoccupante

In Borgonovo si moltiplicano le segnalazioni di atti di inciviltà, microcriminalità e vandalismo, soprattutto negli ultimi tempi. Le aree interessate stanno vivendo un aumento di episodi che contribuiscono a creare un senso di insicurezza tra i residenti. Non tutte queste situazioni trovano spazio nelle cronache locali, ma il problema rimane evidente. La questione ha portato alla creazione del gruppo “Insieme per Borgonovo” per affrontare la situazione.

«Si susseguono, in particolare nell’ultimo periodo, segnalazioni di atti di inciviltà, microcriminalità e di vandalismo, non tutti riportati alle cronache, che stanno precipitando diverse zone di Borgonovo in un clima di generale insicurezza, non certo solo percepita. Occorre prenderne atto ed intervenire di conseguenza e con urgenza, evitando come spesso fa l’Amministrazione di “derubricare” il tutto a episodi isolati o bravate giovanili che tali non sono più o non sono solo». Anche a fronte di ripetute segnalazioni ricevute da cittadini preoccupati ed esasperati, i consiglieri comunali di “Insieme per Borgonovo” prendono posizione sul tema sicurezza, lanciando un grido di allarme e formulando una chiara richiesta al sindaco Monica Patelli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it “Insieme per Borgonovo”, point della minoranza per confrontarsi con i cittadiniSabato 20 dicembre, dalle 9 alle 13, presso piazzetta Matteotti, davanti al bar centrale di Borgonovo Val Tidone, il gruppo "Insieme per Borgonovo"... Insieme per Borgonovo: «Richiesta urgente di sopralluogo al cantiere del nuovo asilo nido»«Episodi di allagamento del tetto, infiltrazioni d’acqua e ulteriori problematiche strutturali sono alcune delle criticità che paiono emerse nelle...