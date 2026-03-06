In via D’Annunzio, all’altezza dei civici 2931, sono stati installati dei dispositivi rallentatori di velocità. Questa modifica riguarda la sicurezza stradale e mira a controllare la velocità dei veicoli che transitano in quella zona. L’intervento è stato effettuato recentemente e riguarda specificamente questa tratta della strada.

Installazione dispositivi rallentatori di velocità in Via D’Annunzio (altezza civici 2931). Diciamola tutta: uscire con la macchina da un intrico di vie strette strette ed intasate in cui la possibilità di un sorpasso si può fare solo per grazia ricevuta e trovarsi all’inizio di un stradone bello grande e dritto sono le condizioni più invitanti per dar libero sfogo all’acceleratore. Siamo in via D’Annunzio, dove insiste anche il campo sportivo cosiddetto nuovo, molto frequentato da ragazzi e ragazze, in quanto oltre al calcio viene utilizzato per l’atletica sangiorgese. Gli abitanti della zona e gli utilizzatori del campo sportivo suddetto, sollevate più volte proteste per il pericolo che comportava l’alta velocità delle auto per tutti coloro che si trovassero nella zona, hanno ottenuto di correre un po’ ai ripari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e sport: dossi in via D’Annunzio

Più sicurezza in strada. Dossi e telelaser funzionano"I nuovi dati di febbraio confermano l'efficacia dei dossi e dei controlli con telelaser".

FOTO/ Strisce pedonali cancellate e strada dissestata: allarme sicurezza in via D'AnnunzioUn incrocio sempre più pericoloso, segnaletica praticamente inesistente e manto stradale compromesso.

