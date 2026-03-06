Sicurezza del Conca 800mila euro per rifare gli argini del torrente

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria degli argini del torrente Conca a Cattolica, vicino a Misano Portoverde. La spesa complessiva ammonta a 800 mila euro, destinati a rifare gli argini e migliorare la sicurezza dei corsi d’acqua nella zona. Le operazioni sono state avviate per garantire la stabilità e la protezione delle aree circostanti.

Sicurezza dei corsi d’acqua, al via i lavori di manutenzione straordinaria degli argini del torrente Conca a Cattolica al confine con Misano Portoverde. Gli interventi sono attualmente in corso nel tratto a valle del ponte sulla strada litoranea, tra l’invaso e la foce, su entrambe le sponde, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del torrente attraverso la difesa degli argini e la rinaturalizzazione dell’area. "I lavori sono del valore totale di 800mila euro, a cura del Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini, competente ad eseguire le funzioni per il territorio riminese. Il piano di manutenzione sarà ultimato prima dell’avvio della stagione turistica" spiega l’amministrazione comunale cattolichina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza del Conca, 800mila euro per rifare gli argini del torrente Consolidamento degli argini, interventi da 800 mila euro sul torrente Conca per la messa in sicurezzaPartiti i lavori di manutenzione straordinaria lungo le sponde del torrente Conca per rafforzare gli argini e migliorare la sicurezza del territorio... Un progetto per gli argini del torrente EnzaC’è finalmente un progetto per l’allargamento delle arginature lungo il torrente Enza, con sistemi per consentire una tracimazione controllata in... Tutto quello che riguarda Sicurezza del Conca 800mila euro per.... Discussioni sull' argomento Sicurezza del Conca, 800mila euro per rifare gli argini del torrente; Consolidamento degli argini, interventi da 800 mila euro sul torrente Conca per la messa in sicurezza; Consolidamento degli argini, interventi da 800 mila euro sul torrente Conca per la messa in sicurezza; Cattolica, torrente Conca, partono i lavori sugli argini: intervento da 800mila euro. Cattolica mette in sicurezza il Conca: intervento sugli argini prima della stagione turisticaAl via a Cattolica i lavori di manutenzione straordinaria degli argini del torrente Conca. Gli interventi, per un investimento di 800.000 euro, sono attualmente in corso nel tratto a valle del ponte d ... altarimini.it Partiti i lavori di manutenzione straordinaria lungo le sponde del torrente Conca per rafforzare gli argini e migliorare la sicurezza del territorio - facebook.com facebook