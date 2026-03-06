Sicilia | 3,4 mln per 118 ricercatori stabili negli atenei

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato 3,4 milioni di euro alle università siciliane per l’assunzione di 118 ricercatori a tempo indeterminato. La somma sarà distribuita tra le diverse istituzioni universitarie della regione, che procederanno con le nuove assunzioni nel corso dei prossimi mesi. La misura mira a rafforzare il personale accademico nelle università siciliane.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 3,4 milioni di euro per garantire l'assunzione di 118 ricercatori nelle università siciliane. Questo piano straordinario, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, trasforma competenze temporanee del Pnrr in posizioni strutturali, con un impatto diretto sulla capacità produttiva degli atenei palermitani, catanesi e messinesi. La decisione mira a evitare la dispersione delle professionalità acquisite durante i progetti di ripresa, assicurando che le competenze rimangano nel territorio. L'investimento non è statico: mentre nel 2026 il finanziamento si ferma a 787 mila euro, dal 2027 la cifra sale ai 3,4 milioni annui, creando una traiettoria di crescita costante per il sistema accademico regionale.