Sicilia | 113 nuovi funzionari e 259 stabilizzazioni attivate

La Regione Siciliana ha approvato il bilancio consolidato per il 2024, permettendo l’assunzione di 113 nuovi funzionari e la stabilizzazione di 259 dipendenti delle società ausiliarie. La decisione riguarda l’attivazione di queste procedure e l’inserimento di personale nel settore pubblico regionale. L’approvazione del bilancio è avvenuta in tempi brevi, facilitando così l’ingresso di nuove risorse umane.

La Regione Siciliana ha dato il via libera al bilancio consolidato dell'esercizio 2024, un atto amministrativo che sblocca immediatamente l'ingresso di 113 nuovi funzionari e la stabilizzazione di 259 dipendenti delle società ausiliarie. La decisione, presa dalla giunta guidata da Renato Schifani, mira a iniettare nuove energie nell'apparato regionale attraverso l'avvio dei procedimenti di assunzione previsti dai concorsi già svolti. Il documento finanziario, che fotografa la situazione economica e patrimoniale dell'amministrazione e degli enti collegati, registra un risultato economico complessivo di 3,47 miliardi di euro, con un patrimonio netto totale che raggiunge i 6,3 miliardi.