Dal 1992, Arpeca si occupa di lavorazioni su yacht di grandi dimensioni, fino a oltre 50 metri. L'azienda dispone di strutture moderne e competenze specializzate per realizzare vari interventi, supportata da un network di fornitori che copre ogni tipo di lavorazione e materiale necessario. La società si presenta come un punto di riferimento nel settore nautico per lavori di alta qualità.

Dal 1992, Arpeca lavora ad altissimo livello su yacht fino a 50 e più metri grazie a strutture e competenze all’avanguardia ed un network di fornitori che copre tutti i tipi di lavorazioni e materiali impiegati. Il nuovo travel lift da 560 tonnellate opera su un bacino di 12x35 metri, e la movimentazione è completata da un carrello da 200 tonnellate per spostare gli yacht sull’area di cantiere. Cinzia Ramacciotti è la direttrice generale dell’azienda: "Sì, il 2025 ha rappresentato un anno molto significativo per il nostro cantiere non solo per i risultati economici e finanziari raggiunti, ma soprattutto per la tipologia di progetti che abbiamo gestito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Siamo in grado di coprire ogni tipo di lavorazione"

Leggi anche: TRAIL RUNNING. Comfort e prestazioni su ogni tipo di sentiero

Assago vieta ogni tipo di fuoco all’interno dei locali pubbliciLa tragedia di Crans-Montana sta risvegliando le coscienze di molti amministratori comunali.

Sanremo Giovani 2025 - Seltsam - Scusa Mamma - 02/12/2025

Una raccolta di contenuti su Siamo in grado di coprire ogni tipo di....

Temi più discussi: Siamo in grado di coprire ogni tipo di lavorazione; Idea giochi olimpici estivi diffusi, Alessandra Sensini: Siamo in grado di organizzarle; Comunicazione Italiana; Anno internazionale delle tecnologie quantistiche: Bicocca in prima linea.

Londra: Se dovremo affrontare jet russi nei cieli Nato, lo faremo. Putin: Siamo in grado di rispondere a qualsiasi minacciaSe dovremo affrontare l’incursione di aerei che operano nello spazio aereo della Nato senza permesso, lo faremo. A dirlo è la ministra degli Esteri del Regno Unito, Yvette Cooper, parlando alla ... blitzquotidiano.it

Gli studenti contro il divieto «Siamo in grado di autogestirci»Vietare qualcosa, soprattutto ai giovani, rischia spesso di essere controproducente e di ottenere, alla fine, l’effetto contrario. Lo sanno bene gli studenti, che fra qualche giorno si troveranno ... laprovinciapavese.gelocal.it

Siamo tutti la sostanza dei nostri errori, delle nostre vittorie, siamo un impasto di ciò che ci circonda, allievi di un unico insegnante: la Vita. M. Strega - facebook.com facebook

Una storia che racconta che siamo parte tutti dello stesso sistema, film d'animazione ambientalista pieno di buoni sentimenti e di speranza x.com