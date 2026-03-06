Si scaldano i motori di Incroci di Civiltà 2026

Dal 15 al 18 aprile 2026 Venezia sarà teatro della 19ª edizione di Incroci di civiltà, il festival internazionale di letteratura diretto dal professor Flavio Gregori. L'evento prevede incontri, presentazioni e dibattiti con autori provenienti da diversi paesi e culture, portando a Venezia scrittori e lettori da tutto il mondo per quattro giorni di confronto e scambio culturale.

Dal 15 al 18 aprile torna a Venezia il festival internazionale di letteratura di Ca' Foscari. Il pianista Ramin Bahrami inaugura la rassegna con un concerto al Teatro Goldoni Dal 15 al 18 aprile 2026 Venezia ospiterà la 19. edizione di Incroci di civiltà, festival internazionale di letteratura diretto dal professor Flavio Gregori. Ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con amministrazione comunale e Fondazione di Venezia, anche quest'anno porterà in città figure di primo piano della letteratura e della cultura internazionali, dando vita a una kermesse che incrocia storie, culture, generi ed esperienze di scrittura da tutto il mondo.