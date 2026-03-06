Si rompe il riscaldamento Chiusa la biblioteca dei più piccini

La sezione ragazzi della biblioteca è rimasta chiusa da mesi a causa di un guasto al sistema di riscaldamento. I bambini e i ragazzi che frequentavano lo spazio bibliotecario non possono più accedere agli scaffali di libri. La chiusura riguarda esclusivamente questa area, mentre il resto della struttura rimane aperto. Nessuna data di riapertura è stata comunicata finora.

La sezione ragazzi della biblioteca è chiusa da mesi per un guasto al riscaldamento. Tutti i bambini e i ragazzi che frequentavano lo spazio bibliotecario per tornare tra gli scaffali di libri dovranno aspettare che venga risolto il problema. A sollevare la questione di questa chiusura forzata è Valeria Pedrini, la responsabile area sociale del Movimento 5 Stelle. Pedrini se la prende in particolare con le assessore Elena Guadagni, Gea Dazzi e con la vicesindaca Roberta Crudeli. "Mentre i cittadini pagano 50mila euro per la propaganda elettorale dell’amministrazione, attraverso un non ben precisato marketing territoriale, esiste un luogo dove il tempo e la cultura si sono fermati –scrive Pedrini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

