Si ferisce gravemente in casa Lorenzo Tomaselli storico falegname di Ceprano muore a 90 anni

A Ceprano si piange la scomparsa di Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paese, che si è spento a 90 anni. L’uomo è morto in seguito a un grave incidente avvenuto nella sua abitazione. I funerali si terranno domani.

Lutto a Ceprano per la scomparsa di Lorenzo Tomaselli. Il falegname 90enne è deceduto dopo un grave incidente domestico, domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ceprano in lutto per la morte di Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paeseIl 90enne è deceduto al Policlinico Tor Vergata dopo un grave incidente domestico avvenuto nella sua abitazione.

Anziano cade in casa e si ferisce gravemente, trasferito in elisoccorso a RomaI sanitari del 118, giunti tempestivamente per prestare le prime cure e stabilizzare il paziente, hanno valutato la necessità di un trasferimento...