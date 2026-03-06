Si fa praticare sadomaso poi lo ricatta e si fa dare 20mila euro in contanti | arrestata 35enne a Milano

Una donna di 35 anni di Milano è stata arrestata con l’accusa di aver praticato sadomaso a un uomo di 50 anni, poi di averlo ricattato per ottenere 20.000 euro in contanti. L’indagine ha portato al fermo della donna, che ora si trova in custodia. Le autorità hanno compiuto le verifiche necessarie per ricostruire i fatti e procedere con le accuse.

Una 35enne di Milano è stata arrestata con l'accusa di ricatto sessuale e autoriciclaggio ai danni di un 50enne. Dopo pratiche sadomaso, dietro minaccia, si sarebbe fatta consegnare 20mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sextortion sadomaso: arrestata una 35enne, ha spillato 20mila euro al partner occasionaleMilano, 6 marzo 2026 – Ha spillato denaro al partner occasionale, minacciandolo di una denuncia per violenza, ma il suo “gioco” alla fine è stato... Montemarcianese fa festa. Si fa rimontare e poi vinceMONTEMARCIANESE 3 TAVULLIA VALFOGLIA 2 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Carpani, Lucci, Droghini, Rossetti (4’st Massaccesi), Gregorini, Burini,...