Si è spento Roberto Scaravella anima del circolo cittadino Il Rifugio

Roberto Scaravella, noto ristoratore e figura centrale del circolo cittadino “Il Rifugio” di via Vignola, è morto all’età di 76 anni. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente, lasciando un vuoto tra amici, clienti e la comunità locale. Scaravella era considerato un punto di riferimento in città, conosciuto per il suo lavoro e il ruolo nel circolo.

Vasto il cordoglio per la scomparsa del ristoratore, mancato all’età di 76 anni: «Un pezzo di Piacenza che se ne va, quella più autentica e genuina» di via Vignola. Il ristoratore, molto noto in città, è mancato all’età di 76 anni. Vasto il cordoglio a Piacenza e tanti gli amici e gli avventori del locale, dove proponeva i piatti tipici della tradizione, che lo ricordano in queste ore. «La scomparsa dell’amico Roberto è anche un pezzo di Piacenza che se ne va – ricorda il consigliere comunale della Lega, Luca Zandonella -; quella più autentica e genuina che lui sapeva far vivere nelle tante bellissime serate al suo – e nostro – Rifugio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Si è spento Vito Binot, anima del calcio a cinque cittadino

Si è spento l'avvocato Roberto Nordio, fratello del ministro CarloOttanta anni, avvocato, era presidente emerito della Camera Penale di Treviso, organismo che, nel 1987, aveva contribuito a fondare.