Si dice Margellina o Mergellina? La gaffe della giornalista del Tg5 su Sal Da Vinci non è un errore anzi

Durante una trasmissione del Tg5, una giornalista ha pronunciato il nome di Sal Da Vinci come “Margellina” o “Mergellina”, suscitando attenzione tra gli spettatori. La scena ha attirato commenti sui social, dove molti hanno osservato che il suo errore non sembra essere casuale, ma piuttosto un’interpretazione inconsapevole di un termine dialettale o storico. La vicenda ha acceso discussioni sulla distinzione tra errore e scelta linguistica.

Il confine tra uno scivolone linguistico e un’aderenza filologica involontaria è talvolta sottilissimo. Lo dimostra quanto accaduto poco fa durante l’edizione mattutina del Tg5, dove un servizio dedicato al trionfale ritorno di Sal Da Vinci a Napoli, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026, ha scatenato un vivace dibattito sui social network. La giornalista Francesca Cantini, nel lanciare il collegamento dalla zona della Torretta, ha pronunciato il toponimo “Margellina” invece del canonico Mergellina. Se per molti telespettatori si è trattato di una palese svista fonetica, per chi conosce profondamente le radici della lingua napoletana la questione assume contorni paradossali e affascinanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Si dice “Margellina” o “Mergellina”? La gaffe della giornalista del Tg5 su Sal Da Vinci non è un errore, anzi “Sal Da Vinci torna nella sua MARGELLINA”: la gaffe della giornalista del Tg5 che a Napoli non è un erroreLa giornalista del Tg5 ha detto "Margellina" invece di Mergellina nel servizio sul ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo Sanremo 2026. A Bar Centrale ballano Per sempre sì di Sal Da Vinci ma Pino Strabioli sbaglia dito e parte il medio: la gaffe in diretta su Rai 1Per sempre sì, brano portato in gara a Sanremo da Sal Da Vinci, sta coinvolgendo proprio tutti. Una raccolta di contenuti su Si dice Margellina o Mergellina La.... Temi più discussi: Per sempre sì, la canzone dedicata da Sal Da Vinci alla moglie Paola: il colpo di fulmine a 15 anni e il sogno della casa a Mergellina; Sal Da Vinci: Il bimbo prima di tutto. Il vincitore di Sanremo rimanda a domani rientro a Napoli; Sal Da Vinci: Giocavo sulla fascia ma è meglio cantare. Gli scudetti del Napoli? Fatica e ripide salite; Sal Da Vinci torna a Mergellina dove tutto è iniziato. Sal Da Vinci torna nella sua MARGELLINA: la gaffe della giornalista del Tg5 che a Napoli non è un erroreLa giornalista del Tg5 ha detto Margellina invece di Mergellina nel servizio sul ritorno di Sal Da Vinci a Napoli dopo Sanremo 2026 ... fanpage.it Sal Da Vinci torna a casa con il premio di Sanremo: festa tra la gente a Mergellina | VIDEOIl rientro da vincitore nella sua Napoli del cantante che incontra i suoi fan nel quartiere dov'è nato. La risposta al giornalista Aldo Cazzullo: Non rispondete alle provocazioni, non serve a niente ... napolitoday.it Qualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio “Per Sempre Sì” il 3 marzo 2026. Quel qualcuno però non è Sal Da Vinci. La domanda è consultabile sul sito del Ministero del Made in Italy, come scoperto da Fanpage.it. - facebook.com facebook Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com