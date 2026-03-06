Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco il gesto di un uomo davanti al Tribunale per il divieto di vedere i figli

Un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco davanti al tribunale di Bergamo, dove si trovava per un procedimento relativo al divieto di vedere i figli. Con due accendini in mano, ha compiuto questo gesto nel cortile dell’edificio giudiziario, attirando l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco.

Un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco con due accendini in mano davanti al tribunale di Bergamo. La polizia municipale si è accorta di quanto stava accadendo e ha subito sentito il forte odore di benzina addosso all’uomo. Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo aveva con sé due accendini in mano, inizialmente spenti, e altri quattro addosso. L’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118 ha evitato il peggio. Le guardie del tribunale sono riuscite a fermarlo utilizzando una coperta ignifuga in dotazione all’edificio. I motivi del gesto. Quando l’uomo ha tentato di accendere gli accendini, le autorità sono intervenute anche con un estintore, riuscendo a bloccarlo prima che potesse darsi fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

