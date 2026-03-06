Vincenzo Calafiore, residente a Udine, ha condiviso una riflessione sulla possibilità di trovare conforto nel guardare il cielo, indipendentemente dal momento o dalla situazione. La sua frase “si, che si può” è diventata un modo per esprimere questa convinzione, sottolineando come il cielo rimanga sempre presente, anche nei passaggi più difficili della vita.

Guardare il cielo. Lo ritroviamo ogni volta da qualsiasi ovunque ci si trovi. Seguire il lento cammino della luna e delle stelle, ha sempre avuto per me un senso, il senso di una visita grave e felice all’universo di cui faccio parte. Quando mi separavo da te, vita mia, ci davamo appuntamento su una stella, tu preferivi “ Antares “ la stella più bella e più luminosa,io preferivo “ Sirio” ma vincevi sempre tu! A me sembrava di vedere il filo roso che ci lega, linea luminosa partire da ciascuno di noi per riunirci poi in Antares. Contemplando il cielo, di notte, ho misurato la mia gioia, la mia serena esistenza, della solitudine, dell’amore.. “ fedele come il sole al giorno, come il ferro alla calamita, come la terra al suo ombelico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Si, che si può

