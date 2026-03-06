Si arricchisce l’offerta informativa Mediaset nel week-end | Costanza Calabrese alla conduzione di TG4 Diario del Giorno
A partire da sabato 7 marzo, su Retequattro, Mediaset introduce un nuovo appuntamento con l’informazione nel fine settimana. Costanza Calabrese condurrà le edizioni di “Diario del Giorno” durante il weekend, ampliando così l’offerta informativa del canale. L’obiettivo è offrire un aggiornamento quotidiano più completo ai telespettatori che seguono i notiziari durante il fine settimana.
Si arricchisce l’offerta informativa di Mediaset durante il fine settimana. A partire da sabato 7 marzo, su Retequattro arriva un nuovo appuntamento con l’informazione di TG4: Costanza Calabrese sarà alla conduzione delle edizioni del week end di “Diario del Giorno”. Costanza Calabrese alla conduzione di TG4 Diario del Giorno su Rete 4. Dopo i brillanti ascolti della versione quotidiana del programma, condotta dal lunedì al venerdì da Sabrina Scampini, Mediaset rafforza così la propria proposta informativa garantendo al pubblico un aggiornamento costante sette giorni su sette. TG4 Diario del Giorno: gli orari del fine settimana. Il nuovo appuntamento informativo del week end su Retequattro sarà articolato in due diverse edizioni: TG4 “Diario del Giorno” – sabato dalle 15. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Diario del giorno raddoppia: arriva anche nel weekend con Costanza Calabrese - ESCLUSIVA
RETE 4: DIARIO DEL GIORNO IN ONDA 7 SU 7. È SFIDA TRA CALABRESE E MAGGIONIMediaset comunica con una nota ufficiale che l’offerta informativa di Rete 4 si arricchisce di una importante novità a partire da questo fine...
Una selezione di notizie su Costanza Calabrese.
Discussioni sull' argomento Rete 4 arricchisce l'informazione quotidiana: TG4 Diario del Giorno in onda anche sabato e domenica con Costanza Calabrese; Diario del Giorno in onda anche nel weekend di Rete 4; Diario del Giorno in onda anche nel weekend di Rete 4.
Rete 4 arricchisce l’informazione quotidiana: TG4 Diario del Giorno in onda anche sabato e domenica con Costanza Calabrese • TG4 Diario del Giorno arriva anche nel weekend con una conduzione rinnovata solo per quel che riguarda gli appuntamenti del fi x.com
Ogni giorno il mondo non smette mai di stupirci, per questo siamo sempre accesi sull’attualità… anche durante il weekend Costanza Calabrese vi aspetta con #DiarioDelGiorno sabato alle 15:30 e domenica alle 14:00 su #Rete4 - facebook.com facebook