Si apre il festival Tipicità Degustazioni miss e vip

Oggi prende il via il festival Tipicità, che vede protagonisti degustazioni, miss e vip. La giornata inaugurale sarà condotta da Monica Caradonna, nota per aver condotto Linea Verde Italia su Rai Uno. L’evento coinvolge la comunità locale e attrae pubblico e partecipanti da diverse regioni. La manifestazione si svolge su più location e prosegue fino a sera con numerose iniziative.

Sarà Monica Caradonna, conduttrice di Linea Verde Italia su Rai Uno, ad accompagnare la comunità di Tipicità nella giornata inaugurale di oggi. La trentaquattresima edizione apre i padiglioni del Fermo Forum alle 9.30 e rimarrà visitabile fino alle 20. Sabato e domenica chiusura posticipata alle 21. La cerimonia inaugurale è programmata per le 12, alla presenza delle autorità locali e nazionali, e la partecipazione delle delegazioni estere ospiti di questa edizione: Bahia Blanca per l'Argentina, Kyoto per il Giappone, El Jadida per il Marocco, Czemrencha per la Polonia e Lozova per l'Ucraina. Quasi duecento le realtà che, negli stand e negli spazi eventi del Fermo Forum, esporranno le loro prelibatezze, l'artigianato e l'industria di qualità, ma anche le proposte turistico-esperienziali.