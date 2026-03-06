Sì al Referendum sulla giustizia gazebo informativo dei giovani di Noi Moderati

Domenica 8 marzo, a partire dalle 10.30, i giovani di Noi Moderati organizzeranno un gazebo informativo in corso Garibaldi, all’angolo Tapis Roulant, per promuovere il Sì al Referendum sulla giustizia. L’iniziativa mira a diffondere informazioni e coinvolgere la cittadinanza sulla consultazione prevista per quella giornata. La presenza sarà durante tutta la mattinata, con materiali e discussioni aperte al pubblico.

Si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 10.30, l'iniziativa organizzata dai giovani di Noi Moderati per il Sì al Referendum sulla giustizia, presso il corso Garibaldi (angolo Tapis Roulant).