Shopping tedesco per la Germani | acquisito l' 80% della Löblein

La Germani spa, azienda bresciana nel settore dei trasporti, ha annunciato di aver acquisito l’80% delle quote della Löblein Transport GmbH, società tedesca fondata nel 1986 e specializzata nel settore dei trasporti. L’accordo è stato firmato e finalizzato, con la Germani che ora detiene la maggioranza della società. La Löblein continuerà a operare come unità indipendente sotto la nuova proprietà.

Non si conoscono le cifre esatte dell'operazione, comunque significativa: la Löblein vanta un parco mezzi di 100 veicoli a motori e 800 container, più di 130 dipendenti e un fatturato di oltre 45 milioni di euro nel 2025. Con l'acquisizione la Germani si rafforza ancora: dopo i 140 milioni di ricavi dello scorso anno l'obiettivo è ora raggiungere quota 220 milioni nel 2026, grazie a una flotta che ora si compone di 770 mezzi a motore, 1.200 semirimorchi, 1.700 container da ferrovia, 870 dipendenti complessivi. Per l'acquisizione, Germani è stata assistita dagli studi Vitale&Co come financial advisor e da Bw Legal per gli aspetti legale: in campo anche i tecnici di Kpmg e Osborne Clarke per le attività di due diligence.