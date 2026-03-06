Sgomberato il campo nomadi di via Canaletto roulotte rimosse e famiglia spostata

Questa mattina è stato completato lo sgombero del campo nomadi di via Canaletto. Le roulotte presenti sono state rimosse e la famiglia ospitata è stata trasferita altrove. La operazione segue le dichiarazioni del sindaco, che aveva affermato che non ci sarebbe stato più spazio per attività illegali nella zona. Nessun dettaglio su eventuali interventi successivi o reazioni.

Dalla prima mattina la Polizia Locale sta operando accanto al viadotto Tav per smantellare l'insediamento, insieme ai servizi sociali. Famiglia di sette persone trasferita su richiesta della Prefettura Come anticipato indirettamente dallo stesso sindaco Mezzetti, che aveva dichiarato con chiarezza che non ci sarebbe più stato spazio per forme di illegalità, questa mattina è stato portato a termine lo sgombero del campo nomadi di San Matteo. La Polizia Locale e i servizi sociali hanno raggiunto l'area lungo via Canaletto, accanto al viadotto Tav, anche con la presenza della vicesindaca Francesca Maletti. Sono quindi iniziate le operazioni di rimozione delle roulotte, cinque in tutto, che sono state caricate su carri attrezzi e poi spostate verso depositi temporanei.