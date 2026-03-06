Sgomberato il campo nomadi abusivo di San Matteo

Stamattina a San Matteo, alle porte di Modena, sono stati sgomberati i residenti di un campo nomadi abusivo. Le forze dell’ordine hanno effettuato l’operazione e hanno allontanato le persone presenti nel sito. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato alla rimozione di strutture e veicoli presenti nell’area. L’area è ora sotto controllo delle autorità.

Modena, 6 marzo 2026 – Allontanati questa mattina, in località San Matteo alle porte della città, i nomadi rom che da un decennio stazionano abusivamente sotto al ponte della Tav e dove vivono anche i quattro giovani coinvolti in un incidente stradale che la settimana scorsa è costato la vita alla 89enne Antonietta Berselli. L'auto sulla quale viaggiavano i quattro (il conducente, un 20enne, è stato arrestato) stava fuggendo dai carabinieri al momento dell'impatto. Questa mattina, come era stato anticipato dal sindaco Massimo Mezzetti a seguito della tragedia la polizia municipale è intervenuta sul posto coordinata dalla prefettura e si è proceduto allo sgombero dell'insediamento abusivo, comprensivo di diverse roulotte.