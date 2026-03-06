Sfiducia a Leoci per abuso della posizione istituzionale La replica | Mozione invalida

Durante la seduta consiliare del 26 novembre 2025 a Carovigno, il presidente del Consiglio comunale ha permesso al fratello di parlare in diretta streaming, ringraziando l’amministrazione e la comunità dopo le elezioni regionali. La decisione ha suscitato sfiducia, portando a una mozione di sfiducia contro Leoci, che è stata dichiarata invalida dalla replica dell’interessato.

CAROVIGNO - Durante la seduta consiliare del 26 novembre 2025, il presidente del Consiglio di Carovigno, Francesco Leoci, ha consentito al fratello Alessandro di tenere un discorso pubblico in diretta streaming per ringraziare l'Amministrazione e la comunità dopo le elezioni regionali. Un atteggiamento che è stato mal visto da sei consiglieri di minoranza che ieri, 5 marzo 2026, hanno presentato una mozione di sfiducia nei suoi confronti, chiedendo l'immediata iscrizione del punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. La discussione potrebbe tenersi nella seduta prevista per il 12 marzo, anche se c'è la possibilità che venga rinviata alla seduta successiva.