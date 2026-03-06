sfida a distanza sul referendum

Oggi si svolgono due eventi informativi sul referendum sulla riforma della giustizia. Alle 18,30, al bar Ponte Giorgi a Mercato Saraceno, si terrà un incontro aperto al pubblico organizzato dal comitato Sì Riforma Forlì Cesena. Entrambi gli appuntamenti sono rivolti ai cittadini interessati a conoscere i dettagli della consultazione popolare.

Oggi doppio appuntamento informativo sul referendum sulla riforma della giustizia. Alle 18,30 al bar Ponte Giorgi a Mercato Saraceno è in programma un incontro aperto al pubblico, organizzato dal comitato Sì Riforma Forlì Cesena. Interverranno Alice Buonguerrieri, deputato FDI e componente della Commissione Giustizia, l’avvocato Daniela Saragoni del comitato Sì Riforma e l’avvocato Silvia Zoli, responsabile dipartimento giustizia FDI. "Per la cittadinanza sarà un’occasione preziosa per meglio conoscere nel merito il quesito referendario e presentarsi al voto con tutti gli strumenti necessari al fine di esprimere una preferenza consapevole – dichiara Buonguerrieri -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Referendum, anche nel Brindisino prosegue la sfida a distanza tra "sì" e "no"Due appuntamenti di segno opposto domenica mattina, a Mesagne e Francavilla Fontana.

