Settore giovanile Inter Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione

Solivellas lascerà l’Under 15 dell’Inter a fine stagione. La decisione riguarda anche altri membri dello staff e giocatori del settore giovanile nerazzurro, ma non sono stati specificati i nomi o i ruoli coinvolti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha annunciato cambiamenti nel settore giovanile per la prossima stagione.

Inter News 24 Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione! Il suo addio non sarà il solo cambio previsto nei nerazzurri. La rivelazione. Juan Solivellas, allenatore dell’ Under 15 dell’ Inter, ha comunicato ufficialmente al club che a partire dal prossimo anno non proseguirà la sua esperienza in nerazzurro. La notizia è stata rivelata da Pasquale Guarro sul proprio profilo X, dove ha annunciato che questo cambiamento potrebbe non essere l’unico, con novità anche su altre panchine delle giovanili. Solivellas, che ha ricoperto un ruolo chiave nella creazione dei talenti del futuro, lascia un’eredità importante. La sua Under 15 sta ottenendo ottimi risultati nel girone B del campionato, dove occupa un importante 3° posto con 34 punti in 19 partite, dimostrando l’efficacia del lavoro svolto in questi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Settore Giovanile Inter, 1 punto per Solivellas ma vincono Dellafiore e Handanovic: il recap del weekenddi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, Dellafiore e Handanovic non si fermano e portano a casa i 3 punti, un pari per Solivellas: i risultati e la...

FCIN1908 – Inter, svolta a sorpresa nelle giovanili: Tarantino lascia l’incarico. Ecco dove andràNovità nell'organico societario dell'Inter che cambierà responsabile del settore giovanile dopo tre anni. Rimarrà in Serie A ... msn.com

Inter, Marotta: Orgogliosi di Chivu e Pio Esposito, espressioni del nostro settore giovanileBisogna avere pazienza, in campionato siamo in una fase altamente interlocutoria, alla quarta giornata, con un calendario che ci ha visto giocare alla terza giornata forse la partita più importante ... tuttomercatoweb.com