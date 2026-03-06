Serrande alzate e pulizia al palazzo dell’Inps di Bergamo Un segnale di decoro

Le serrande sono state sollevate e il palazzo dell’Inps a Bergamo è stato sottoposto a lavori di pulizia. La facciata sarà ripulita e i graffiti cancellati, mentre dall’inizio del 2022 gli sportelli sono chiusi e il piano terra rimane vuoto. L’intervento mira a migliorare l’aspetto esterno dell’edificio.

I LAVORI. La facciata sarà ripulita e i graffiti rimossi. Dal 2022 sportelli chiusi e piano terra vuoto. L'Istituto: «Consapevoli del valore di quell'immobile». A quasi quattro anni dalla chiusura degli sportelli aperti al pubblico, qualcosa torna a muoversi al piano terra dello stabile Inps di viale Papa Giovanni XXIII. Le saracinesche abbassate dal 2022 - quando l'Istituto completò la ristrutturazione della sede di viale Vittorio Emanuele II, accorpandovi anche gli uffici che si trovavano all'angolo tra viale Papa Giovanni e via Angelo Maj - si sono di nuovo sollevate. Non si tratta di una riapertura, ma di un primo segnale visibile in un edificio che, da allora, è rimasto in gran parte vuoto.