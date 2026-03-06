Serie C per Puliservice ultima di stagione contro Rodinò di Siderno

La Puliservice Reggio Calabria affronta l’ultima partita della stagione regolare di Serie C contro la squadra di Rodinò di Siderno. La gara si inserisce nella ventiduesima giornata e si svolge in contemporanea con le partite di Coppa Italia Del Monte di Serie A3. I mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà sono gli allenatori delle reggine.

Le amaranto di mister Franco Giglietta giocheranno al Palaboccioni. La squadra poi affronterà nel weekend del 21 e 22 marzo il primo turno di PlayOff