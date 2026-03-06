Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 28 - 29 - 30 - 31 giornata

Per la stagione di Serie A 2025-2026 sono stati annunciati anticipi e posticipi delle giornate, con le trasmissioni in diretta su DAZN e Sky. La 28ª giornata si apre venerdì 6 marzo con la partita tra Napoli e Torino, mentre il derby tra Milan e Inter si disputa domenica 8 marzo alle 20.45. Le partite successive sono previste tra il 28 febbraio e il 31 marzo.