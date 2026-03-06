Separazione delle carriere | quando Matteotti diceva Sì

Nel 1919, un giurista e deputato socialista scrisse un articolo in cui esprimeva chiaramente il suo sostegno alla separazione delle carriere. In quell'occasione, criticò la riforma del processo penale dell'epoca, delineando una visione garantista e sottolineando l'importanza di distinguere i ruoli tra pubblico ministero e giudice. Quel testo rappresenta un momento di confronto nel dibattito giuridico dell'epoca.

Il giurista e deputato socialista nel 1919 elaborò la sua visione garantista in un articolo critico sulla riforma del processo penale. Il pm e il giudice dovevano avere due percorsi separati per evitare la «fabbrica delle condanne» creata dal controllo politico sulla magistratura. La sintesi del pensiero di Giacomo Matteotti in merito alla separazione delle carriere è tutta in un articolo di poche pagine apparso nel 1919 sulla «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza» diretta da Luigi Lucchini. Il deputato socialista e fine penalista prendeva le mosse da una critica all’ultima riforma del Codice di procedura penale entrata in vigore appena sei anni prima. 🔗 Leggi su Laverita.info

