Semina il panico al bar e tenta il suicidio | 37enne salvato

Un uomo di 37 anni, in stato di ebbrezza, ha causato scompiglio in un bar del centro, dando in escandescenze. Successivamente si è spostato per la città fino al Ponte del Diavolo, dove si è sporgendo dal parapetto minacciando di buttarsi nel vuoto. È stato poi salvato da intervenuti che sono riusciti a fermarlo prima che compisse l’azione.

Prima, in preda ai fumi dell'alcol, dà in escandescenze in un bar del centro e poi gira per la città fino ad arrivare al Ponte del Diavolo, dove si sporge in modo allarmante dal parapetto, minacciando di gettarsi nel vuoto. È successo mercoledì sera a Tolentino. Prezioso il tempestivo intervento di due carabinieri del Radiomobile, che hanno evitato il peggio riuscendo a contenere l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica. Si tratta di un 37enne pugliese, presente in città come operaio della ricostruzione post-sisma, già noto alle forze dell'ordine. Per lui, oltre alla sanzione per ubriachezza molesta, è scattato il foglio di via obbligatorio.