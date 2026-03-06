Semifinali volley | Conegliano-Novara e Scandicci-Milano orari e dirette TV

Nelle semifinali di volley, le squadre coinvolte sono Conegliano, Novara, Scandicci e Milano. Le partite si giocheranno con orari stabiliti e saranno trasmesse in diretta TV. La fase si svolge dopo i quarti di finale e determina le quattro squadre che accederanno alle finali della serie A1 Tigotà.

La post-season della serie a1 tigotà assegna le finali a una delle quattro protagoniste sorte dai quarti di finale. Conegliano, Novara, Milano e Scandicci avanzano alle semifinali, completando il quadro dopo i confronti conclusi nelle rispettive serie. Il calendario delle sfide indicate dalla organisation stabilisce le tre partite eventuali che potrebbero decidere l’orologio della finale, con appuntamenti televisivi programmati fin dall’inizio della fase decisiva. Le avverse vittorie delle ultime settimane hanno definito le accoppiate e avvicinano le forze ai contenuti della post-season. Le due accoppiate definite sono: Prosecco Doc... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

