segue dalla prima rosse chance ghiotta ma senza appello

In questa fase, tutti i partecipanti devono ricominciare da zero a livello progettuale, offrendo a chi era in ritardo un’opportunità in più. La situazione riguarda un contesto di corsa o competizione, dove le chance si presentano in modo diverso a seconda dei punti di partenza di ciascuno. La verifica dei risultati avverrà solo con il tempo e con l’evoluzione delle circostanze.

di Leo Turrini Banalmente, lo scopriremo solo vivendo (e correndo). Una cosa però è certa: ripartendo tutti da zero, a livello progettuale, beh, chi era rimasto indietro ha una chance in più. La Ferrari del 2025 è stata disastrosa: zero vittorie, appena una pole. L’occasione è ghiotta e senza appello. Fred Vasseur, per la quarta stagione al vertice della Scuderia, alibi non ne ha più. Ha plasmato lui la squadra, ha scelto lui gli uomini. O dentro o fuori. E Lewis Hamilton deve azzerare le malinconie e dare un senso alla sua permanenza in Rosso: altrimenti ciao. Quanto a Charles Leclerc, è a Maranello dal 2019: dubito sommessamente che la sua pazienza sia infinita, dato che mai ha avuto in mano una monoposto da titolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Rosse, chance ghiotta ma senza appello

