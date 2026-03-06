Secret Safari pura luce Mix tra natura e identità è il colore del 2026

È stato annunciato in questi giorni il colore “Secret Safari”, scelto dall’azienda PPG, leader nel settore delle vernici e proprietaria del marchio Sigma Coatings, come tonalità rappresentativa per il design e l’architettura del 2026. La presentazione ha riguardato questa nuova tonalità, che combina elementi di natura e identità. La scelta di “Secret Safari” si inserisce in un contesto di tendenze cromatiche per il prossimo anno.

di Egidio Scala È stato presentato in questi giorni ’Secret Safari’, il colore che l’azienda PPG, leader mondiale nel settore delle vernici e proprietaria del marchio Sigma Coatings, ha eletto come tonalità simbolo per il design e l’architettura del 2026. Si tratta di una tonalità giallo-verde che bilancia delicatezza e vitalità, trasformandosi con la luce e con lo spazio per accompagnare la vita contemporanea con equilibrio e autenticità. Ispirato alla natura, ’Secret Safari’ evoca al tempo stesso la morbidezza dei petali e la forza delle pietre grezze, offrendo una dualità energizzante ma rassicurante. Alla luce del giorno trasmette calma e armonia, mentre in ambienti più intimi rivela una profondità stratificata, diventando una scelta versatile sia per interni residenziali sia per spazi commerciali e ricettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

