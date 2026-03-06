Secondo l' esercito israeliano la guerra in Iran durerà settimane

Dallo scoppio del conflitto con l'Iran, l'esercito israeliano ha portato a termine circa 2.600 missioni di combattimento. Durante queste operazioni sono state sganciate circa 6 tonnellate di ordigni. L'esercito israeliano afferma che la guerra durerà settimane e ha continuato a condurre attacchi nella regione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Restano i timori legati alla stabilizzazione degli approvvigionamenti: anche se la guerra finisse improvvisamente, il riavvio della catena di approvvigionamento non sarà rapido Le dichiarazioni del presidente americano mettono il freno al prezzo del petrolio e i due benchmark di riferimento registrano cali a due cifre mentre rifiatano le Borse dopo una settimana da dimenticare. Dopo il lunedì dei record, con il Brent balzato a 119 dollari al barile e successivamente sceso sotto quota 87, la giornata di oggi è stata relativamente più tranquilla: i futures del petrolio...