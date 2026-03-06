Da oltre 30 anni, marzo si presenta come un mese difficile per il Milan. A meno di due giorni dal derby di Milano, lo scontro tra le due squadre di San Siro rivela sia episodi incoraggianti sia precedenti preoccupanti. Le tifoserie, divise tra entusiasmo e preoccupazione, seguono con attenzione le tensioni e i risultati di questa partita ormai tradizionale.

L'ex Ambrosini: "Leao dice che prima non si esce di casa? Quella volta che Costacurta." A più di 48 ore dall'appuntamento di San Siro, il derby di Milano lascia scoprire strisce positive e precedenti inquietanti che galvanizzano o deprimono le opposte tifoserie. Nel caso specifico del Milan la serie prolungata di derby vinti o pareggiati è avanzata fino al numero 6 (4 successi e 2 pari) e parte dalla sera della festa interista del 22 aprile 2024 con lo scudetto della doppia stella. Da allora solo gioie. Il mese di marzo, per il derby di marca rossonera, invece è abbastanza nero. A leggere le statistiche infatti l'ultimo successo è lontano nel marzo 1994, vigilia del trionfo Champions ad Atene contro il Barcellona di Cruyff (2 a 1, gol di Massaro decisivo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se da oltre 30 anni marzo per il Milan è un mese maledetto

