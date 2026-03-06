Se a criticare Trump è Debora Serracchiani

Debora Serracchiani ha espresso dure critiche nei confronti di Trump durante un intervento trasmesso su un canale televisivo. La politica ha commentato aspramente il comportamento e le parole dell'ex presidente statunitense, definendoli poco appropriati e fuori luogo. La discussione si è concentrata sulla sua figura pubblica e sui modi con cui si è presentato nel corso degli anni.

Su quale canale non ricordo, ma era tutta una sinfonia sulla stupidità di Trump; sulla volgarità di Trump; la sua arroganza; l'impresentabilità di Trump; l'incompetenza di Trump; il dilettantismo di Trump; l'ignoranza di Trump, il qualunquismo, il suo grottesco provincialismo e il culo che ha avuto per venir eletto. Tutto talmente accurato da bearcisi dentro. Salvo registrare pressoché su ogni punto, in particolare sul voto e il culo che lo fiancheggia, come a parlare fosse l'onorevole Debora Serracchiani.