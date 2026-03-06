Scuola di volo il club decolla | otto nuovi brevetti e istruttori di alto profilo

Il 28 febbraio, presso il campo volo di Villafranca di Forlì, si è svolta una sessione d’esame per il rilascio di brevetti di volo. L’esame è stato presieduto dal generale Amedeo Magnani, incaricato dall’Aeroclub d’Italia come esaminatore. Otto piloti hanno superato la prova, ottenendo così i nuovi brevetti Vds. La sessione ha coinvolto anche istruttori di alto profilo, contribuendo a rafforzare il livello della scuola di volo.

Il direttore Roberto Azzolin ha seguito tutti gli sviluppi del corso e ha inserito un quarto istruttore pilota di grande esperienza e proveniente dall’Aviazione dell’Esercito I nomi dei neo piloti sono Ceccaglia Pierpaolo, Galeotti Nicolò Emiliano, MongardiStefano, Costa Claudio, Pavone Alex, Zannotti Luca, Benedetti Alessandro e Rotondi Riccardo. Il volo da diporto sportivo, si arricchisce quindi di otto giovani piloti, appassionati di volo ultraleggero. Un nuovo corso Vds è appena partito, anche questo con un numero di allievi, che andrà all’esame dopo l’estate, a settembre od ottobre prossimi. “Fra le presenze a questo nuovo corso,... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

