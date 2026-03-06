Scuola a rischio crollo | 3 indagati per frode e omissione

Tre persone sono state indagate per frode e omissione in relazione alla sicurezza della scuola Karol Wojtyla nella frazione Le Castella. L’inchiesta riguarda le condizioni dell’edificio, che rischia il crollo, e coinvolge tre figure chiave. La situazione ha portato all’apertura di procedimenti giudiziari, senza che siano ancora state fornite ulteriori specifiche sui dettagli.

La sicurezza degli studenti del plesso scolastico Karol Wojtyla nella frazione Le Castella è al centro di un’inchiesta giudiziaria che ha portato all’apertura di procedimenti contro tre figure chiave. La Procura di Crotone ha avviato indagini per pericolo di crollo, frode nelle pubbliche forniture e falso ideologico in atto pubblico, coinvolgendo direttamente la sindaca Maria Grazia Vittimberga e due funzionari comunali. I carabinieri della Tenenza locale hanno accertato che gli edifici ospitanti scuola primaria e dell’infanzia presentavano condizioni di ammaloramento strutturale, esponendo a rischio reale alunni, docenti e personale. L’accusa contesta l’omissione di provvedimenti urgenti da parte dell’amministrazione e l’autorizzazione di interventi ritenuti inadeguati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

