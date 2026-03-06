Scout di 15 anni picchiato l’Agesci Borgo Piave | Siamo scossi Sit in contro la violenza

Un giovane scout di 15 anni è stato vittima di violenza, secondo quanto riferito dall’Agesci Borgo Piave, che ha dichiarato di essere profondamente scossa dall’accaduto. La stessa associazione ha organizzato un sit-in per condannare l’episodio e sottolineare il suo impegno nel promuovere rispetto, fiducia e solidarietà tra i giovani. L’incidente ha suscitato reazioni nella comunità locale, mentre le autorità stanno approfondendo i fatti.

La manifestazione nel pomeriggio di sabato 7 marco di fronte al Centro Commerciale Le Corbusier, "per esprimere in modo simbolico e collettivo il nostro rifiuto di ogni forma di sopraffazione" "La nostra comunità scout è stata profondamente scossa dal grave episodio che ha coinvolto un nostro ragazzo" si legge in una nota. Sull'aggressione sono ora in corso le indagini della polizia; secondo quanto ricostruito, il 15enne è stato avvicinato da tre coetanei e, dopo il suo rifiuto alla richiesta di una sigaretta, è stato picchiato riportando lesioni e incrinandogli una costola. "Non possiamo e non vogliamo abituarci alla violenza", aggiunge ancora il gruppo scout che per sabato 7 marzo alle 15.