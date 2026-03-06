Scoperta un’autofficina completamente abusiva a Follonica

Le forze di polizia di Grosseto hanno recentemente scoperto a Follonica un’autofficina operativa senza autorizzazioni. Durante un controllo di routine, i finanzieri hanno individuato il locale e proceduto con il sequestro. L’attività si svolgeva senza rispettare le norme previste per le officine autorizzate, e questa scoperta si inserisce nelle operazioni di monitoraggio del territorio condotte quotidianamente.

GROSSETO – Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Grosseto, nell'ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno individuato e sottoposto a sequestro, nel comune di Follonica, un'autofficina completamente abusiv a. In particolare, l'operazione – condotta dai militari della compagnia di Follonica – ha riguardato un'officina meccanica e carrozzeria (di circa 100 metri quadri) risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle previste autorizzazioni amministrative, circostanza confermata dai riscontri effettuati tramite le banche dati in uso al Corpo e da ulteriori accertamenti espletati.

