Le forze di polizia di Grosseto hanno recentemente scoperto a Follonica un’autofficina operativa senza autorizzazioni. Durante un controllo di routine, i finanzieri hanno individuato il locale e proceduto con il sequestro. L’attività si svolgeva senza rispettare le norme previste per le officine autorizzate, e questa scoperta si inserisce nelle operazioni di monitoraggio del territorio condotte quotidianamente.

GROSSETO – Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Grosseto, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno individuato e sottoposto a sequestro, nel comune di Follonica, un’autofficina completamente abusiv a. In particolare, l’operazione – condotta dai militari della compagnia di Follonica – ha riguardato un’officina meccanica e carrozzeria (di circa 100 metri quadri) risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle previste autorizzazioni amministrative, circostanza confermata dai riscontri effettuati tramite le banche dati in uso al Corpo e da ulteriori accertamenti espletati.. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scoperta un’autofficina completamente abusiva a Follonica

Aggiornamenti e notizie su Scoperta un'autofficina completamente....

