Un uomo di 43 anni, residente a Conselice, è scomparso giovedì e nelle ultime ore è stato ritrovato a Imola. Le squadre di soccorso, composte da vigili del fuoco e carabinieri, hanno condotto ricerche nel boschetto vicino all’istituto Scarabelli, dove sono stati concentrati gli sforzi di ricerca durante la mattinata di oggi. La persona è stata successivamente salvata e trasportata in sicurezza.

Imola, 6 marzo 2026 – Mattinata di ricerche nel boschetto attorno all’istituto Scarabelli. Vigili del fuoco e carabinieri si sono infatti mobilitati per cercare un uomo di 43 anni, residente a Conselice, in provincia di Ravenna, che era scomparso dalla propria abitazione nella giornata di giovedì. L’uomo, che sta affrontando un periodo difficile, aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio, spingendo i familiari a rivolgersi alle forze dell’ordine. Le ricerche, che si sono avvalse dell’aiuto della videosorveglianza cittadina, sono arrivate a conclusione nella mattinata di oggi quando il 43enne è stato ritrovato infreddolito nelle vicinanze del Rio Rondinella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scomparso da Conselice, ritrovato a Imola: 43enne salvato dalle squadre di soccorso

Scomparso da casa, il 15enne scomparso a Carpi è stato ritrovato a bordo di un trenoDecisivo il senso civico di un passeggero che lo ha riconosciuto e l'intervento del capotreno.

Ferentillo, arrampicatore si infortuna mente scala la falesia, soccorso dalle squadre del Soccorso Alpino e SpeleologicoUn ‘climber’ si è infortunato mentre scalava la falesia di Ferentillo, è stato soccorso dalle squadre del Sasu e recuperato dall'elisoccorso.