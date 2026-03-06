Scicli | 29enne distrugge due negozi passa dalla casa alla cella

A Scicli un uomo di 29 anni, già sottoposto a detenzione domiciliare, è stato arrestato dopo aver causato danni a due negozi e aver ferito alcune persone all’interno delle attività commerciali. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare l’azione dell’uomo, che aveva distrutto parte delle strutture e si era reso responsabile di aggressioni ai clienti e al personale.

Un ventinovenne, già in regime di detenzione domiciliare, è stato arrestato a Scicli dopo aver causato danni ingenti e ferito personale all'interno di due esercizi commerciali. L'azione dei Carabinieri ha portato alla revoca della libertà vigilata e al trasferimento immediato del soggetto nella casa circondariale di Ragusa. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi quando il giovane, in evidente stato alterato, ha irrompito in un supermercato per sottrarre alcolici. La violenza non si è limitata a un solo punto vendita ma si è estesa anche a un secondo negozio nelle vicinanze, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine. Le lesioni riportate dal personale sono state trattate in ospedale mentre il responsabile viene trattenuto in custodia cautelare.