Sci di fondo le nevi del ‘Tempio’ di Lahti sono amiche dei fondisti azzurri

Le nevi del “Tempio” di Lahti accolgono gli atleti dello sci di fondo in vista della Coppa del Mondo 2025-26. La competizione si svolge nel Nord Europa, spostandosi temporaneamente dalla Scandinavia alla Finlandia, mantenendo così la tradizione delle tappe nel continente. La gara coinvolge i fondisti italiani e si svolge in un contesto di continuità con le stagioni precedenti.

La Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo resta nel Nord Europa, seppur abbandonando momentaneamente la Scandinavia per trasferirsi nella limitrofa Finlandia. Il weekend del 7-8 marzo vedrà gli atleti impegnati a Lahti, uno dei contesti più utilizzati e meglio conosciuti dal massimo circuito, che qui è di casa. Curiosamente, si passa da un appuntamento pre-Mondiale all’altro. Se Falun – dove si sono disputate due competizioni nei giorni scorsi – organizzerà la manifestazione iridata 2027, Lahti sarà il palcoscenico di quella del 2029. Addirittura, fra tre anni assisteremo all’ottava edizione su queste nevi dopo quelle del 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001 e 2017. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del Mondo sci di fondo, tappa di Lahti: Pellegrino torna sulle nevi del titolo iridato 2017Undici azzurri convocati per il weekend finlandese: sprint in tecnica libera e 10 km in classica.

