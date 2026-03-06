A Lahti, in Finlandia, si sta preparando la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo, in vista dell’ottavo Campionato mondiale. La località finlandese, nota come “la cattedrale” dello sci di fondo, accoglierà le atlete che si sfideranno nelle diverse gare in programma. L’evento si inserisce in un calendario che anticipa il Mondiale, offrendo un’opportunità di confronto prima dell’appuntamento principale.

Da un appuntamento pre-Mondiale all’altro, seppur con un orizzonte più ampio. La quart’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo si terrà a Lahti, in Finlandia. Se Falun, dove si è gareggiato nei giorni scorsi, è deputata a organizzare la manifestazione iridata 2027, la città finlandese sarà invece teatro di quella 2029. Al riguardo, va sottolineato come la località finnica abbia già ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017)! Non sorprende che la stazione sciistica situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki abbia mandato in scena 73 gare individuali femminili di primo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, ‘la cattedrale’ di Lahti pronta ad accogliere le fondiste e… l’ottavo Mondiale!

Sci di fondo, le nevi del 'Tempio' di Lahti sono amiche dei fondisti azzurriLa Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo resta nel Nord Europa, seppur abbandonando momentaneamente la Scandinavia per trasferirsi nella limitrofa...

Sci di fondo, Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra a Lahti. I convocati dell'ItaliaQuesto weekend, tra sabato 7 e domenica 8 marzo, si disputerà a Lahti la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo.

