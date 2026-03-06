Sci di fondo Daniel Pedranzini è argento nella 10 km tc ai Mondiali junior

Ai Mondiali junior di sci di fondo a Lillehammer, in Norvegia, Daniel Pedranzini ha ottenuto la medaglia d’argento nella gara dei 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli. Questo risultato si aggiunge alle prestazioni italiane con Federico Pozzi nella sprint e Marco Pinzani nella mass start, che avevano già conquistato un podio ciascuno.

Gradino più basso del podio per un altro padrone di casa norvegese, Torjus Magnus Harbo, che accusa 32"2 dal compagno di squadra e si ferma a 2"6 dall'argento di Daniel Pedranzini. Quarta posizione per il francese Gaspard Cottaz, che precede l'altro norvegese Jonas Skogstad, quinto, ed il tedesco Felix Bollwein, sesto.