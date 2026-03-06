sci alpino odermatt pronto alla festa in gigante a kranjska gora lotta apertissima per la coppa di slalom

Marco Odermatt si prepara a disputare la gara di gigante a Kranjska Gora, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. Nel frattempo, la lotta per la vittoria nella classifica di slalom è ancora molto aperta e coinvolge diversi atleti. La competizione si svolge sulla pista slovena, con gli sciatori pronti a dare il massimo per conquistare punti e posizioni.

Marco Odermatt è sempre più vicino a scrivere un’altra pagina della storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero, infatti, potrebbe diventare il primo di sempre a vincere per tre volte consecutivamente la coppa di gigante, di superG, di discesa e di conseguenza anche quella generale. Numeri semplicemente impressionanti per Odermatt, che ha semplicemente monopolizzato il circuito maschile e che con ogni probabilità lo farà ancora per altri anni, visto che davvero non sembrano esserci rivali che possano anche solo avvicinarsi al suo rendimento. Avendo quasi già ipotecato la coppa di discesa e di superG, in quel di Kranjska Gora nel fine settimana il campione svizzero va a caccia della sua quinta sfera di cristallo consecutiva in gigante, considerano che il vantaggio sui diretti avversari è davvero notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

