Sci alpinismo | titolo europeo e prima vittoria in Coppa del mondo per Giulia Murada

Giulia Murada ha conquistato il suo primo titolo europeo di sci alpinismo e la prima vittoria in Coppa del mondo. Questa mattina, sulle nevi di Shahdag, ha centrato un doppio risultato che segna un traguardo importante nella sua carriera. La atleta italiana ha dimostrato grande determinazione, portando a casa due successi consecutivi in una giornata memorabile.

Nell'Individual race disputata questa mattina. Medaglia di bronzo per Alba De Silvestro L'atleta valtellinese, infatti, si è aggiudicata l'Individual Race valida per i Campionati europei e si è così laureata regina d'Europa di questa specialità. La Murada, al primo titolo continentale tra le Senior, ha tagliato il traguardo in 1.35'09" precedendo l'elvetica Marianne Fatton di più di 30" e ha così bissato la medaglia d'argento conquistata mercoledì nella Sprint Race. Nella gara Senior maschile, a conquistare il titolo europeo è stato lo svizzero Remi Bonnet, davanti al connazionale Thomas Bussard e all'austriaco Johannes Lohfeyer. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Sci alpinismo, Murada vince a Shahdag, è campionessa europea e vola in testa alla Coppa del Mondo: De Silvestro terzaLa valtellinese conquista il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo continentale nell’individuale in Azerbaijan.

