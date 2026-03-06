Schlein e Vannacci finiscono a braccetto

Schlein e Vannacci sono stati visti insieme in un evento pubblico. Il Pd, il M5s, Iv e Avs criticano la presidente del Consiglio, accusandola di preferire le apparizioni radiofoniche rispetto alla presenza in Parlamento. Le opposizioni hanno inoltre richiesto un cessate il fuoco in Iran e si sono opposte alla disponibilità di strutture italiane per i raid degli Stati Uniti.

L’opposizione punta il dito contro i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Ma nel senso letterale: al culmine di un dibattito rovente, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti si rivolge a Tajani: «La sua linea», dice ad alta voce Giachetti, «non è mai o è raramente coincidente con quella del vicepresidente Salvini. Non venite a dirci favole, nel governo non dite le stesse cose. È un fatto politico che la premier invece di venire in Parlamento stia in radio a fare il suo monologo. Lo capite che questa è politica?». A quel punto Tajani gesticola, e Giachetti si scatena: «Lei se lo mette sa dove quel dito?», dice al ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Schlein e Vannacci finiscono a braccetto Schlein: Vannacci? Non ci serve aiuto esterno, vinceremo convincendoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Vannacci è pronto: con lui in pista Meloni e Schlein devono rifare i contiIl generale sempre più orientato a presentare un suo partito alle prossime politiche. SCHLEIN: MELONI DEVE CHIARIRE SE VANNACCI E IN MAGGIORANZA O NO. MODIFICATO IL PERIMETRO Tutto quello che riguarda Schlein e Vannacci finiscono a braccetto. Lo strappo di Vannacci, il no della Schlein, la sinistra che coccola Askatasuna: ecco il podio dei peggioriAl terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo Roberto Vannacci. L'addio alla Lega era ormai nell'aria da settimane, eppure fino all’ultimo i militanti avevano creduto alle sue ... ilgiornale.it L'effetto Vannacci in Parlamento: le due coalizioni sempre più distanti80:u000f???3?????u0019u001f9?8~??_6~?u0011u0004???u0014P?u0014P?u0017?_6???> ??9?D {???`?n??H~]u0012???u000fu0007u0007???h???1u0018J?u0014P?u0015?1e}?t/?AT ?u0007U?x??ru0007_u000e?R?????^??u0014?=? ... ilgiornale.it