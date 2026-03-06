Schio-Venezia è un superclassico

La partita tra Schio e Venezia si è conclusa con la vittoria delle ospiti, che hanno preso il comando a metà primo tempo e mantenuto il vantaggio fino alla fine. Ivana Dojkic ha segnato una tripla che ha portato il margine a +11, suscitando l’entusiasmo del pubblico. Questa vittoria permette all’Umana Reyer Venezia di qualificarsi per la prima volta nella sua storia alle Final Six di EuroLeague Women.

Quando la tripla di Ivana Dojkic segna il +11 per le padrone di casa il pubblico è in visibilio. Schio non può più rimontare; l’Umana Reyer Venezia parteciperà per la prima volta nella sua storia alle Final Six di EuroLeague Women. Per la Reyer è un traguardo storico: quest’anno è partita dalle qualificazioni e ora ha un biglietto per la settimana più importante della stagione. Per Schio è una sconfitta che brucia più delle altre: una squadra costruita con il chiaro obiettivo di finire tra le prime sei d’Europa è uscita ai play-in per mano della sua più grande rivale, contro cui era data per favorita. Gara-3 è una partita tesissima, in cui la Reyer vince grazie a una difesa soffocante, che tiene a soli 51 punti un attacco che in Eurolega viaggiava a una media di 74. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Schio-Venezia è un superclassico Eurolega, Basket femminile: Venezia batte Schio, è Final 6L’Umana Reyer Venezia supera la Beretta Famila Schio 62-51 in gara-3 e si prende l’ultimo biglietto disponibile per la Final 6 di Eurolega femminile. Leggi anche: Basket femminile, Venezia batte Schio e conquista la Final 6 di Eurolega Noi siamo Superclassico Tutto quello che riguarda Schio Venezia è un superclassico. Temi più discussi: ELW Beretta Famila Schio – Umana Reyer Venezia 72-79; EuroLeague Women - Venezia vince a Schio, serie sull'1-1. Si decide tutto in gara 3; Storica Reyer: batte ancora Schio e conquista le finali six di Eurolega; Pallacanestro Eurolega femminile: la Reyer Venezia batte la Famila Schio e si guadagna la bella. Basket femminile, Venezia batte Schio e conquista la Final 6 di EurolegaÈ Venezia a conquistare un posto nella Final 6 dell’Eurolega femminile. La Reyer Venezia conquista gara-3 della sfida tutta veneta contro Schio e lo fa ... oasport.it La prima volta della Reyer Venezia alle finali dell’Eurolega femminile di basketMartedì sera la Reyer Venezia ha battuto per 62-51 la Famila Schio nella terza e decisiva partita dei quarti di finale di Eurolega femminile, il principale torneo europeo di basket, qualificandosi per ... ilpost.it ELW Play-In Gara 3: Umana Reyer Venezia – Beretta Famila Schio 62-51 Con una prestazione difensiva semplicemente MOSTRUOSA le OroGranata, in un Taliercio sold out e infuocato, battono Schio e volano alle Final Six di Eurolega regalandosi e regalan - facebook.com facebook Euroleague Women | La Reyer Venezia supera Schio in Gara 3 e vola alle Final Six x.com