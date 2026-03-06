Scappa c’è il brigadiere | la fuga dopo l' allarme del palo non cancella il reato Condannata

Una giovane di etnia rom è stata condannata dalla Corte d’appello di Perugia per tentato furto in abitazione aggravato. La donna era stata arrestata dopo aver tentato di scappare all’allarme di un “palo” che aveva segnalato l’irruzione. La fuga non ha cancellato il reato e la corte ha respinto la tesi della desistenza volontaria.

La donna era stata sorpresa in un cortile privato con arnesi da scasso. Respinta la richiesta di uno sconto di pena: l'azione si è interrotta per cause esterne, non per un ripensamento spontaneo La Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna per un'imputata, una giovane di etnia rom, accusata di tentato furto in abitazione aggravato, respingendo la tesi della desistenza volontaria. I giudici hanno chiarito che l'interruzione dell'azione criminosa non è stata una scelta spontanea, ma è avvenuta solo a seguito dell'allarme lanciato dalla complice minorenne, che fungeva da "palo", dopo essersi accorta della presenza di un brigadiere.